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    Azərbaycan, Gürcüstan, Bolqarıstan və Türkiyə "təmiz enerji" sazişi imzalayacaqlar

    Energetika
    • 10 noyabr, 2026
    • 14:21
    Azərbaycan, Gürcüstan, Bolqarıstan və Türkiyə təmiz enerji sazişi imzalayacaqlar

    Azərbaycan, Gürcüstan, Bolqarıstan və Türkiyə hökumətləri "təmiz enerji" sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu gün Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının 31-ci Tərəflər Konfransı (COP31) çərçivəsində Qlobal Yaşıl Yük Dəhlizləri Təşəbbüsü üzrə nazirlər səviyyəsində tədbirdə iştirak edəcək.

    Tədbir çərçivəsində Mariam Kvrivişvili Azərbaycan, Bolqarıstan və Türkiyənin energetika nazirləri ilə birlikdə dörd ölkənin hökumətləri arasında "təmiz enerji" sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişi imzalayacaq.

    Nazirliyin məlumatına görə, tədbir Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyi, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (UNECE) və BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının (ESCAP) təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Dəyirmi masa formatında keçiriləcək müzakirələrdə Türkiyənin təşəbbüsü ilə yaradılan Qlobal Yaşıl Yük Dəhlizləri Təşəbbüsünün perspektivləri nəzərdən keçiriləcək. Təşəbbüs beynəlxalq yük daşımalarının dayanıqlı inkişafına töhfə vermək və nəqliyyatın ətraf mühitə təsirini azaltmaq məqsədi daşıyır.

    Platforma ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar, maliyyə institutları və özəl sektor arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Əsas istiqamətlərə nəqliyyat dəhlizlərində yaşıl infrastrukturun inkişafı, təmiz enerji və innovativ texnologiyaların tətbiqi, rəqəmsal və multimodal əlaqələrin genişləndirilməsi, eləcə də yaşıl layihələrə investisiyaların cəlb edilməsi daxildir.

    Təmiz enerji Əməkdaşlıq sazişi
    Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подпишут соглашение о "чистой энергии"
    Azerbaijan, Georgia, Bulgaria and Türkiye to sign clean energy agreement
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