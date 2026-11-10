Садыр Жапаров выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана
В регионе
- 10 ноября, 2026
- 14:40
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в порядке самовыдвижения.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.
По состоянию на 10 ноября в ЦИК поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на пост главы государства.
Срок выдвижения кандидатов на президентских выборах истекает 13 ноября 2026 года. Выборы пройдут 27 января 2027 года.
Sadır Japarov Qırğızıstan Prezidenti postuna namizədliyini irəli sürüb
Sadyr Zhaparov announces his candidacy for President of Kyrgyzstan
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