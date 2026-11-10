Садыр Жапаров выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в порядке самовыдвижения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.

По состоянию на 10 ноября в ЦИК поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на пост главы государства.

Срок выдвижения кандидатов на президентских выборах истекает 13 ноября 2026 года. Выборы пройдут 27 января 2027 года.