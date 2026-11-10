Sadır Japarov Qırğızıstan Prezidenti postuna namizədliyini irəli sürüb
Region
- 10 noyabr, 2026
- 14:45
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Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov qarşıdakı prezident seçkilərində öz namizədliyinin irəli sürülməsi barədə özünüirəlisürmə qaydasında ərizə təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın Seçkilərin və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyasının məlumatında deyilir.
10 noyabr tarixinə MSK-ya dövlət başçısı postuna namizədlərin irəli sürülməsi barədə altı ərizə daxil olub.
Prezident seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsi müddəti 13 noyabr 2026-cı il tarixində başa çatır. Seçkilər 27 yanvar 2027-ci il tarixində keçiriləcək.
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