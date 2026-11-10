Президенты COP21 – COP30 приняли совместное заявление в поддержку COP31

Президенты климатических конференций ООН COP21 – COP30 приняли совместное заявление в поддержку COP31, проходящей в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP31 Мурат Курум на мероприятии "Совместное заявление бывших президентов COP".

Он приветствовал подготовленный предшественниками документ и поблагодарил их за поддержку председательства Турции на COP31 и Австралии, возглавляющей переговорный процесс.

"Реальная ценность наших совместных решений определяется их выполнением. Именно поэтому мы хотим сделать COP31 конференцией практических действий", - подчеркнул Курум.

Курум напомнил, что принятие Парижского соглашения сформировало общую основу международной борьбы с изменением климата, а решения конференции в Марракеше укрепили готовность к его выполнению.

По словам президента COP31, во втором десятилетии действия Парижского соглашения приоритетом должно стать ускорение практической работы по сокращению выбросов, адаптации и финансированию. Он отметил, что обобщающий доклад об определяемых на национальном уровне вкладах за 2025 год наряду с достигнутым прогрессом продемонстрировал необходимость более активного выполнения обязательств.

В этой связи Курум призвал все стороны, еще не представившие национальные климатические обязательства на период до 2035 года, сделать это в кратчайшие сроки.

Он подчеркнул, что председательство Турции строит свою работу на диалоге, согласии и действиях. Такой подход лежит и в основе сотрудничества с Австралией: переговоры и практическая реализация решений должны взаимно дополнять друг друга.

Повестка действий COP31 включает десять направлений. Среди них - концепция нулевых отходов, сокращение выбросов метана, энергетическая безопасность, зеленая индустриализация, расширение электрификации транспорта и других секторов, продовольственная безопасность, а также вопросы океанов и морей.

Курум также заявил, что глобальная инициатива электрификации "35 к 2035", предусматривающая увеличение доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году, позволит добиться конкретного прогресса в сокращении выбросов, связанных с ископаемым топливом.

При этом Курум подчеркнул, что выполнение этих задач требует финансирования, и призвал страны как можно скорее предоставить обещанные средства нуждающимся государствам.

Президент COP31 выразил надежду, что опыт прежних председательств поможет укрепить доверие между сторонами и выработать совместные решения.