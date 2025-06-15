Турция повышает стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля увеличит сбор с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы, на 15%, до $5,83.

Турция с 1 июля увеличит сбор с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы, на 15%, до $5,83.

Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. Согласно конвенции, за проход с судна берется плата по трем пунктам - услуги санинспекции, служб спасения и лоцманские. Они рассчитываются на основании чистого тоннажа судна и номинированы в золотом франке.

"Это увеличение очень ценно с точки зрения поддержки устойчивости государственных услуг, которые мы предоставляем в Турецком проливе", - сказал министр.

По его словам, за счет сборов государство продолжит улучшать необходимую инфраструктуру и системы мониторинга движения судов для повышения экологической безопасности. Министр напомнил, что это повышение будет четвертым с 2022 года.