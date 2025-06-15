Эсмаил Багаи: Иран не передавал никаких сообщений Израилю через другие страны

Иранские власти не передавали никаких сообщений Израилю через посредников.

Иранские власти не передавали никаких сообщений Израилю через посредников.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Исламская Республика Иран не передавала никаких сообщений Израилю через какую-либо страну", - сказал он, комментируя утверждения о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан просил своего кипрского коллегу передать сообщение Израилю.

Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники утверждало, что Тегеран через посредников обратился к Вашингтону с призывом остановить израильские удары. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис в свою очередь заявил журналистам, что собирается связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы передать ему "некоторые послания" по просьбе Тегерана.