Армия Израиля: 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта в Тегеране

В ночь на воскресенье 50 израильских истребителей атаковали объекты иранского ядерного проекта в Тегеране.
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"50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта", - говорится в заявлении.
Согласно информации, атака затронула более 80 целей, включая штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта и другие объекты.
В пресс-службе отметили, то "Армия обороны Израиля менее чем за три дня атаковала более 170 целей и более 720 объектов военной инфраструктуры" на территории Ирана. ЦАХАЛ "продолжает усиливать атаки против иранской ядерной угрозы, нанося ущерб ее ядру и лишая ее критически важных возможностей и компонентов для производства оружия", добавили военные.