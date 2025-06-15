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Армия Израиля: 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта в Тегеране

Армия Израиля: 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта в Тегеране В ночь на воскресенье 50 израильских истребителей атаковали объекты иранского ядерного проекта в Тегеране.
Другие страны
15 июня 2025 г. 15:13
Армия Израиля: 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта в Тегеране

В ночь на воскресенье 50 израильских истребителей атаковали объекты иранского ядерного проекта в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта", - говорится в заявлении.

Согласно информации, атака затронула более 80 целей, включая штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта и другие объекты.

В пресс-службе отметили, то "Армия обороны Израиля менее чем за три дня атаковала более 170 целей и более 720 объектов военной инфраструктуры" на территории Ирана. ЦАХАЛ "продолжает усиливать атаки против иранской ядерной угрозы, нанося ущерб ее ядру и лишая ее критически важных возможностей и компонентов для производства оружия", добавили военные.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu: 50 qırıcı təyyarə Tehrandakı nüvə obyektlərinə hücum edib
Версия на английском языке Israeli army: 50 fighter jets struck nuclear project facilities in Tehran

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