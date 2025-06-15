Армия Израиля: 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта в Тегеране

В ночь на воскресенье 50 израильских истребителей атаковали объекты иранского ядерного проекта в Тегеране.

В ночь на воскресенье 50 израильских истребителей атаковали объекты иранского ядерного проекта в Тегеране.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта", - говорится в заявлении.

Согласно информации, атака затронула более 80 целей, включая штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта и другие объекты.

В пресс-службе отметили, то "Армия обороны Израиля менее чем за три дня атаковала более 170 целей и более 720 объектов военной инфраструктуры" на территории Ирана. ЦАХАЛ "продолжает усиливать атаки против иранской ядерной угрозы, нанося ущерб ее ядру и лишая ее критически важных возможностей и компонентов для производства оружия", добавили военные.