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Эрдоган: Напряженность между Израилем и Ираном представляет серьезный риск для региональной безопасности

Эрдоган: Напряженность между Израилем и Ираном представляет серьезный риск для региональной безопасности Напряженность, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, представляет серьезный риск для региональной безопасности.
В регионе
15 июня 2025 г. 15:24
Эрдоган: Напряженность между Израилем и Ираном представляет серьезный риск для региональной безопасности

Напряженность, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, представляет серьезный риск для региональной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

По его словам, примечательно, что нападения произошли накануне шестого раунда переговоров по ядерному соглашению. Эрдоган отметил, что единственный путь решения этой проблемы - переговоры.

Турецкий лидер также добавил, что последние события не должны отвлекать внимание от ситуации в Газе.

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Версия на английском языке Erdogan: Tensions between Israel and Iran pose serious risk to regional security
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: İsrailin İrana hücumu ilə başlayan gərginlik regionun təhlükəsizliyi üçün ciddi riskdir

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