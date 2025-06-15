FT: Россия во время атаки на Киев повредила офисы Boeing

В результате массированных атак России по Киеву в ночь на 10 июня были значительно повреждены офисы компании Boeing.

В результате массированных атак России по Киеву в ночь на 10 июня были значительно повреждены офисы компании Boeing.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, это, вероятно, был преднамеренный удар по американской аэрокосмической компании.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, которые были повреждены во время ночной атаки.

Американская компания сотрудничает Boeing с украинским авиастроителем "Антонов". Как пишет издание, в начале этого года руководители Boeing встретились с представителями "Антонова" и министром обороны Украины, чтобы обсудить новые совместные предприятия.

Украинский офис имеет более 1000 работников по всей стране. Компания продолжила работать, несмотря на войну. Заместитель генерального директора Boeing в Украине Андрей Корягин сказал в комментарии изданию, что в результате атаки "ни один сбой в работе" не произошел.

Другой сотрудник Boeing заявил, что компания активно проводит набор на должности в Украине. В объявлении о вакансии, опубликованном 2 июня, говорилось, что компания ищет менеджера по проектированию интерьера и сертификации самолетов для работы в Киеве.