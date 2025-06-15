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Жителям Ирана рекомендовали по возможности перейти на удаленный режим работы

Жителям Ирана рекомендовали по возможности перейти на удаленный режим работы Власти Ирана рекомендовали гражданам страны уйти на удаленную работу в случае, если есть такая возможность.
Другие страны
15 июня 2025 г. 16:41
Жителям Ирана рекомендовали по возможности перейти на удаленный режим работы

Власти Ирана рекомендовали гражданам страны уйти на удаленную работу в случае, если есть такая возможность.

Как передает Report, об этом в эфире иранского телевидения представитель правительства Фат‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​еме Мохаджерани.

"Если есть возможность работать удаленно, используйте ее", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, метрополитен Тегерана будет открыт круглосуточно для того, чтобы жители иранской столицы могли использовать его как укрытие. Также, отметила она, в качестве укрытий можно использовать и территории мечетей.

Напомним, что Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Тегеран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.

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Версия на английском языке Iranians advised to work remotely if possible

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