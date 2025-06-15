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Участник главного боя турнира UFC в Баку Джамаал Хилл прибыл в Азербайджан

Участник главного боя турнира UFC в Баку Джамаал Хилл прибыл в Азербайджан Участник главного боя турнира UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr, который пройдет 21 июня на Baku Crystal Hall, бывший чемпион в полутяжелом весе американец Джамаал Хилл прибыл в Баку.
Индивидуальные
15 июня 2025 г. 17:04
Участник главного боя турнира UFC в Баку Джамаал Хилл прибыл в Азербайджан

Участник главного боя турнира UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr, который пройдет 21 июня на Baku Crystal Hall, бывший чемпион в полутяжелом весе американец Джамаал Хилл прибыл в Баку.

Как сообщает Report, боец вместе со своей командой уже находится в нашей стране.

Хилл выйдет в октагон против бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Халила Раунтри.

В рамках главного карда также пройдут бои Рафаэль Физиев - Игнасио Баамондес, Тофиг Мусаев - Мыктыбек Оролбай, Назим Садыхов - Николас Мотта и другие.

Отметим, что турнир UFC проходит в Азербайджане впервые.

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Версия на английском языке ФотоJamahal Hill arrives in Azerbaijan ahead of UFC's first-ever Baku event
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda keçiriləcək UFC turnirinin əsas ulduzu Camal Hill Bakıya gəlib

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