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Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте

Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте с готовой новости, но могу перевести как у нас, некоторые моменты
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 18:25
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с официальным визитом в Узбекистане, 10 июня встретился с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает Report, А. Асадов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-азербайджанских отношений, подчеркнута важность выхода на уровень союзничества.

С удовлетворением отмечена совместно проводимая плодотворная работа в рамках Года экономической кооперации.

Подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия по линии правительств в целях контроля за реализацией договоренностей и генерации новых инициатив к предстоящему саммиту высшего уровня.

В связи с этим подчеркнута необходимость обеспечения высокой результативности предстоящих заседания Межправительственной комиссии и Форума регионов двух стран.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with Uzbek president in Tashkent
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb

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