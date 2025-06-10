Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте

с готовой новости, но могу перевести как у нас, некоторые моменты

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с официальным визитом в Узбекистане, 10 июня встретился с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает Report, А. Асадов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-азербайджанских отношений, подчеркнута важность выхода на уровень союзничества.

С удовлетворением отмечена совместно проводимая плодотворная работа в рамках Года экономической кооперации.

Подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия по линии правительств в целях контроля за реализацией договоренностей и генерации новых инициатив к предстоящему саммиту высшего уровня.

В связи с этим подчеркнута необходимость обеспечения высокой результативности предстоящих заседания Межправительственной комиссии и Форума регионов двух стран.

