Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с официальным визитом в Узбекистане, 10 июня встретился с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.
Как сообщает Report, А. Асадов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-азербайджанских отношений, подчеркнута важность выхода на уровень союзничества.
С удовлетворением отмечена совместно проводимая плодотворная работа в рамках Года экономической кооперации.
Подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия по линии правительств в целях контроля за реализацией договоренностей и генерации новых инициатив к предстоящему саммиту высшего уровня.
В связи с этим подчеркнута необходимость обеспечения высокой результативности предстоящих заседания Межправительственной комиссии и Форума регионов двух стран.