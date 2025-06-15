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Фидан обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ударов Израиля по Ирану

Фидан обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ударов Израиля по Ирану Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке и заявил, что решить вопрос с ядерной программой Ирана можно только дипломатией. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.
В регионе
15 июня 2025 г. 15:42
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ударов Израиля по Ирану

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Фидан заявил, что решить вопрос с ядерной программой Ирана можно только путем дипломатии.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждались конфликт между Израилем и Ираном и возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Фидан заявил, что развитие событий вызывает беспокойство и что единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор по поводу деятельности Ирана в атомной сфере - это дипломатия", - сообщил источник.

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