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В АЖД рассказали о преимуществах запуска скоростного пассажирского поезда Баку-Газах

В АЖД рассказали о преимуществах запуска скоростного пассажирского поезда Баку-Газах Возобновление перевозок по маршруту Баку-Газах-Баку положительно скажется на развитии Газахского района.
Инфраструктура
15 июня 2025 г. 15:36
В АЖД рассказали о преимуществах запуска скоростного пассажирского поезда Баку-Газах

Возобновление перевозок по маршруту Баку-Газах-Баку положительно скажется на развитии Газахского района.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджев.

По его словам, до 2019 года поезда, следующие в направлении Газаха, были поездами спального типа.

"Поезда, следующие по маршруту Баку-Газах и обратно, являются сидячими, они производства швейцарской компании Stadler Rail. Поезда будут курсировать два раза в день - утром и вечером. В поезде, следующем по этому направлению, более 240 мест. Таким образом, АЖД перевезет почти на 10 тысяч пассажиров больше".

Он отметил, что если раньше пассажиры добирались из Баку в Газах за 8 часов 25 минут на поезде, который функционировал до декабря 2019 года, то теперь это расстояние преодолевается за 5 часов 36 минут.

"Продление маршрута Баку-Агстафа до Газаха удовлетворит транспортные потребности людей, путешествующих в этом направлении и проживающих в этом регионе", - заключил А.Фараджев.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qazax sürətli sərnişin qatarının istifadəyə verilməsinin üstünlükləri açıqlanıb

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