В АЖД рассказали о преимуществах запуска скоростного пассажирского поезда Баку-Газах

Возобновление перевозок по маршруту Баку-Газах-Баку положительно скажется на развитии Газахского района.

Возобновление перевозок по маршруту Баку-Газах-Баку положительно скажется на развитии Газахского района.

Как сообщает Report , об этом заявил журналистам руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджев.

По его словам, до 2019 года поезда, следующие в направлении Газаха, были поездами спального типа.

"Поезда, следующие по маршруту Баку-Газах и обратно, являются сидячими, они производства швейцарской компании Stadler Rail. Поезда будут курсировать два раза в день - утром и вечером. В поезде, следующем по этому направлению, более 240 мест. Таким образом, АЖД перевезет почти на 10 тысяч пассажиров больше".

Он отметил, что если раньше пассажиры добирались из Баку в Газах за 8 часов 25 минут на поезде, который функционировал до декабря 2019 года, то теперь это расстояние преодолевается за 5 часов 36 минут.

"Продление маршрута Баку-Агстафа до Газаха удовлетворит транспортные потребности людей, путешествующих в этом направлении и проживающих в этом регионе", - заключил А.Фараджев.