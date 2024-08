Директор ЦАМО высказался по поводу прав азербайджанцев, изгнанных из Армении

Возвращение армянских беженцев в Карабах, то есть в Азербайджан, и возвращение азербайджанских беженцев в Армению – вопросы одной категории в контексте международного права.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал на своей странице в соцсети "Х".

Шафиев отметил, что в данном вопросе не стоит быть предвзятым и отдавать предпочтение одной этнической группе.

Напомним, что специальный представитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар сделал антиазербайджанские заявления. Говоря о проблеме вынужденных переселенцев и их праве на возвращение, Т. Клаар применил это право исключительно к армянам, добровольно покинувшим Азербайджан, отрицая, что изгнанные из Армении азербайджанцы имеют аналогичное право.

Ранее дискриминацию в отношении азербайджанцев допустила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, выступившая на мероприятии под названием "Роль США в новом региональном порядке на Южном Кавказе", организованном Фондом Карнеги за международный мир. Говоря о праве на возвращение армян, добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана, Ким не сказала ни слова о праве на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, что является дискриминацией азербайджанцев по этническому и религиозному признаку.

The return of Armenian refugees to Karabakh, i.e Azerbaijan, and the return of Azerbaijani refugees to Armenia are issues of the same categories, especially in the context of international law. Unless you are biased, not to say racist or xenophobe, you can't prioritize one ethnic…