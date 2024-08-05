Директор ЦАМО высказался по поводу прав азербайджанцев, изгнанных из Армении

Возвращение армянских беженцев в Карабах, то есть в Азербайджан, и возвращение азербайджанских беженцев в Армению – вопросы одной категории в контексте международного права.

Возвращение армянских беженцев в Карабах, то есть в Азербайджан, и возвращение азербайджанских беженцев в Армению – вопросы одной категории в контексте международного права.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал на своей странице в соцсети "Х".

Шафиев отметил, что в данном вопросе не стоит быть предвзятым и отдавать предпочтение одной этнической группе.

Напомним, что специальный представитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар сделал антиазербайджанские заявления. Говоря о проблеме вынужденных переселенцев и их праве на возвращение, Т. Клаар применил это право исключительно к армянам, добровольно покинувшим Азербайджан, отрицая, что изгнанные из Армении азербайджанцы имеют аналогичное право.

Ранее дискриминацию в отношении азербайджанцев допустила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, выступившая на мероприятии под названием "Роль США в новом региональном порядке на Южном Кавказе", организованном Фондом Карнеги за международный мир. Говоря о праве на возвращение армян, добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана, Ким не сказала ни слова о праве на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, что является дискриминацией азербайджанцев по этническому и религиозному признаку.