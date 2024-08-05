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Директор ЦАМО высказался по поводу прав азербайджанцев, изгнанных из Армении

Директор ЦАМО высказался по поводу прав азербайджанцев, изгнанных из Армении Возвращение армянских беженцев в Карабах, то есть в Азербайджан, и возвращение азербайджанских беженцев в Армению – вопросы одной категории в контексте международного права.
Внешняя политика
5 августа 2024 г. 17:28
Директор ЦАМО высказался по поводу прав азербайджанцев, изгнанных из Армении

Возвращение армянских беженцев в Карабах, то есть в Азербайджан, и возвращение азербайджанских беженцев в Армению – вопросы одной категории в контексте международного права.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал на своей странице в соцсети "Х".

Шафиев отметил, что в данном вопросе не стоит быть предвзятым и отдавать предпочтение одной этнической группе.

Напомним, что специальный представитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар сделал антиазербайджанские заявления. Говоря о проблеме вынужденных переселенцев и их праве на возвращение, Т. Клаар применил это право исключительно к армянам, добровольно покинувшим Азербайджан, отрицая, что изгнанные из Армении азербайджанцы имеют аналогичное право.

Ранее дискриминацию в отношении азербайджанцев допустила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, выступившая на мероприятии под названием "Роль США в новом региональном порядке на Южном Кавказе", организованном Фондом Карнеги за международный мир. Говоря о праве на возвращение армян, добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана, Ким не сказала ни слова о праве на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, что является дискриминацией азербайджанцев по этническому и религиозному признаку.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: ‘You should not prefer one ethnic group over another’
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev azərbaycanlıların Ermənistana qayıtmasından danışıb: "Bir etnik qrupu digərindən üstün tuta bilməzsiniz"

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