Азербайджан поспособствует эвакуации иностранцев, в том числе российских артистов из Ирана

Азербайджан поспособствует эвакуации иностранцев, в том числе российских артистов из Ирана

Азербайджан поспособствует эвакуации граждан иностранных государств, в том числе 51 сотрудника российского Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского из Ирана.

Как сообщает Report, речь идет о 90 артистах и творческих деятелей из России и ряда других стран, среди которых также народный артист РФ Федор Бондарчук.

Сообщается, что Баку положительно ответил на обращения с просьбой оказать содействие вывозу группы из Исламской Республики на фоне эскалации напряженности.

Эвакуация состоится через сухопутную границу в ближайшие дни.