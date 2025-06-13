Азербайджан поспособствует эвакуации иностранцев, в том числе российских артистов из Ирана

Азербайджан поспособствует эвакуации граждан иностранных государств, в том числе 51 сотрудника российского Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского из Ирана.
Как сообщает Report, речь идет о 90 артистах и творческих деятелей из России и ряда других стран, среди которых также народный артист РФ Федор Бондарчук.
Сообщается, что Баку положительно ответил на обращения с просьбой оказать содействие вывозу группы из Исламской Республики на фоне эскалации напряженности.
Эвакуация состоится через сухопутную границу в ближайшие дни.