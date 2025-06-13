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Замглавы Минэнерго обсудил с руководством НАТО вклад Азербайджана в энергетическую безопасность

Замглавы Минэнерго обсудил с руководством НАТО вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов обсудил с заместителем Генерального секретаря НАТО Джеймсом Аппатураи вклад Баку в энергетическую безопасность и энергетический переход.
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 22:01
Замглавы Минэнерго обсудил с руководством НАТО вклад Азербайджана в энергетическую безопасность

Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов обсудил с заместителем Генерального секретаря НАТО Джеймсом Аппатураи вклад Баку в энергетическую безопасность и энергетический переход.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба представительства Азербайджана при НАТО.

"В рамках диалога по энергетической безопасности Азербайджан – НАТО заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики Орхан Зейналов встретился в штаб-квартире НАТО с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибервопросов Джеймсом Аппатураи", – говорится в сообщении.

Согласно информации, стороны обсудили партнерство Азербайджан – НАТО, вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО, а также ЕС, переход к зеленой энергии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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