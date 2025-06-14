В ЦАХАЛ заявили о масштабном ущербе от ударов Ирана по Израилю

В ЦАХАЛ заявили о масштабном ущербе от ударов Ирана по Израилю

Число пострадавших в результате ракетных ударов Ирана по Израилю оказалось небольшим, несмотря на то, что был нанесен масштабный материальный ущерб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил командующий военным округом Тель-Авив.

"Благодаря тому, что гражданские лица следовали инструкциям [по эвакуации], пострадавших относительно немного, и все они ранены незначительно с учетом масштабных разрушений", - приводит армия Израиля слова командующего, не называя его имени, в своем Telegram-канале.