Вилаят Эйвазов встретился с грузинским коллегой

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В.Эйвазов поздравил грузинского коллегу с назначением на должность министра внутренних дел и выразил уверенность, что его визит послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

Гела Геладзе выразил заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества между органами внутренних дел Азербайджанской Республики и соответствующими органами своей страны, и отметил, что приложит для этого все усилия.

На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.