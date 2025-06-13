О нас

Вилаят Эйвазов встретился с грузинским коллегой

Вилаят Эйвазов встретился с грузинским коллегой Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе.
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 18:21
Вилаят Эйвазов встретился с грузинским коллегой

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В.Эйвазов поздравил грузинского коллегу с назначением на должность министра внутренних дел и выразил уверенность, что его визит послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

Гела Геладзе выразил заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества между органами внутренних дел Азербайджанской Республики и соответствующими органами своей страны, и отметил, что приложит для этого все усилия.

На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov gürcüstanlı həmkarı ilə görüşüb

Другие новости из категории

Посол Польши вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову
ФотоПосол Польши вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову
13 июня 2025 г. 18:41
Доцент Игдырского университета: Хочу помолиться в Голубой мечети в Иреване
Доцент Игдырского университета: Хочу помолиться в Голубой мечети в Иреване
13 июня 2025 г. 17:56
Азербайджан поспособствует эвакуации иностранцев, в том числе российских артистов из Ирана
Азербайджан поспособствует эвакуации иностранцев, в том числе российских артистов из Ирана
13 июня 2025 г. 17:49
Босния и Герцеговина экстрадировала в Азербайджан разыскиваемого гражданина
Босния и Герцеговина экстрадировала в Азербайджан разыскиваемого гражданина
13 июня 2025 г. 17:25
Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества
Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества
13 июня 2025 г. 17:15
Хикмет Гаджиев встретился с представителем Администрации президента Чехии
Хикмет Гаджиев встретился с представителем Администрации президента Чехии
13 июня 2025 г. 16:32
Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала
Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала
13 июня 2025 г. 12:14
Азербайджан призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран
Азербайджан призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран
13 июня 2025 г. 11:51
Азербайджан призывает Израиль и Иран к диалогу
Азербайджан призывает Израиль и Иран к диалогу
13 июня 2025 г. 11:44
Посольство Азербайджана в Израиле призвало граждан находится в максимальной близости от бомбоубежищ
Посольство Азербайджана в Израиле призвало граждан находится в максимальной близости от бомбоубежищ
13 июня 2025 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi