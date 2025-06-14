В ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода

В ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода

По состоянию на 14 июня, 09:00, в большинстве районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков составило в Шеки - 22, в Агстафе и Загатале - 21, в Сарыбаше (Гах) - 14, в Шамкире - 9, в Барде - 6, в Балакене - 5, в Гяндже, Геранбое, Товузе и Гедабее - 4, в Дашкесане и Гёйгёле - 2, в Мингячевире, Евлахе, Шахдаге, Джейранчёле, Нафталане, Шахбузе, Ордубаде и Габале - 1 мм.

13 июня около 20:50 в селе Кочасгер Агстафинского района выпал мелкий град.

В ряде районов наблюдается западный ветер, скорость которого составляет в Шеки до 25 м/с, в Нафталане - 22 м/с, в Балакене, Огузе, Хыналыге - 20 м/с, в Тертере, Мингячевире - 18 м/с, в Джульфе - 16 м/с, в Загатале - 15 м/с.

Максимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове составила 28, в Нахчыванской АР - 37, в низменных районах - 36, а в горных районах - 25 градусов тепла.