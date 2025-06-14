О нас

В ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода

В ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода В ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода
Экология
14 июня 2025 г. 09:38
В ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода

По состоянию на 14 июня, 09:00, в большинстве районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков составило в Шеки - 22, в Агстафе и Загатале - 21, в Сарыбаше (Гах) - 14, в Шамкире - 9, в Барде - 6, в Балакене - 5, в Гяндже, Геранбое, Товузе и Гедабее - 4, в Дашкесане и Гёйгёле - 2, в Мингячевире, Евлахе, Шахдаге, Джейранчёле, Нафталане, Шахбузе, Ордубаде и Габале - 1 мм.

13 июня около 20:50 в селе Кочасгер Агстафинского района выпал мелкий град.

В ряде районов наблюдается западный ветер, скорость которого составляет в Шеки до 25 м/с, в Нафталане - 22 м/с, в Балакене, Огузе, Хыналыге - 20 м/с, в Тертере, Мингячевире - 18 м/с, в Джульфе - 16 м/с, в Загатале - 15 м/с.

Максимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове составила 28, в Нахчыванской АР - 37, в низменных районах - 36, а в горных районах - 25 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlara yağış yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

Другие новости из категории

В некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
В некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
13 июня 2025 г. 16:47
Новое хозяйство по саженцам в Джебраиле планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года
Новое хозяйство по саженцам в Джебраиле планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года
13 июня 2025 г. 15:37
В Ханкенди прошло очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам
ФотоВ Ханкенди прошло очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам
13 июня 2025 г. 15:25
Вугар Керимов: Армяне уничтожили 54 тыс. га лесных площадей во время оккупации территорий Азербайджана
Вугар Керимов: Армяне уничтожили 54 тыс. га лесных площадей во время оккупации территорий Азербайджана
13 июня 2025 г. 13:39
Замминистра: Увеличение биоразнообразия на освобожденных территориях находится в центре внимания
Замминистра: Увеличение биоразнообразия на освобожденных территориях находится в центре внимания
13 июня 2025 г. 13:36
В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле будет восстановлено не менее 240 гектаров лесных площадей
В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле будет восстановлено не менее 240 гектаров лесных площадей
13 июня 2025 г. 13:16
В Ханкенди, Шуше, Агдере и Ходжалы создается новый национальный парк
В Ханкенди, Шуше, Агдере и Ходжалы создается новый национальный парк
13 июня 2025 г. 13:01
Завтра в Азербайджане будет 37° тепла
Завтра в Азербайджане будет 37° тепла
13 июня 2025 г. 12:48
Завтра в Азербайджане ожидается 37 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается 37 градусов тепла
12 июня 2025 г. 12:22
В МЭПР прошло мероприятие От Национального спасения к Славной победе
ФотоВ МЭПР прошло мероприятие "От Национального спасения к Славной победе"
11 июня 2025 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi