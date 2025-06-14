Кянан Гулузаде: Средний коридор открывает перспективы в сфере туризма

10:06 Средний коридор обещает большие перспективы не только для грузоперевозок, но и с точки зрения сотрудничества в сфере туризма.

Средний коридор открывает перспективы не только для грузоперевозок, но и в сфере туризма

Как сообщает корреспондент Report из туристического центра "Шахдаг", об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде в ходе медиатура, посвященного открытию летнего сезона.

По его словам, географическое положение Азербайджана предоставляет стратегические преимущества: "Средний коридор - это не просто транспортный маршрут, а путь, способствующий развитию межрегиональных связей. Для тех, кто направляется из Центральной Азии в Европу, маршрут проходит через Азербайджан. С этой точки зрения мы должны максимально использовать предоставляемые возможности", - отметил он.

Гулузаде добавил, что в рамках Среднего коридора формируются туристические продукты: "Например, сервисные организации тюркских государств совместно работают над маршрутами и пакетами услуг. Это способствует созданию новых туристических предложений. Кроме того, продукты, разработанные в рамках Шелкового пути, также охватывают страны, входящие в этот коридор".

Он подчеркнул, что для полноценного и динамичного продвижения процесса необходима правовая, финансовая и институциональная кооперация между странами региона.