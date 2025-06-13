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Доцент Игдырского университета: Хочу помолиться в Голубой мечети в Иреване

Доцент Игдырского университета: Хочу помолиться в Голубой мечети в Иреване и совершить там намаз)
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 17:56
Доцент Игдырского университета: Хочу помолиться в Голубой мечети в Иреване

Западный Азербайджан - исконная родина турок.

Об этом нахчыванскому бюро Report сказал доктор географических наук Игдырского университета, доцент Огуз Шимшек.

Он выразил желание побывать в городе Иреван: "Сегодня наше сердце с Западным Азербайджаном, с Иреваном. Я приехал на эту конференцию [в Нахчыван] из Игдыра. Между нами и городом Иреван - всего 40 километров. Но хочется, чтобы мы могли вместе с семьtй проводить праздничные каникулы в родном Иреване, гулять по его историческим памятникам, а также посетить Голубую мечеть и помолиться".

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Версия на азербайджанском языке İğdır Universitetinin dosenti: Göy məscidi ziyarət etmək, orada namaz qılmaq istərdik

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