Доцент Игдырского университета: Хочу помолиться в Голубой мечети в Иреване

и совершить там намаз)

Западный Азербайджан - исконная родина турок.

Об этом нахчыванскому бюро Report сказал доктор географических наук Игдырского университета, доцент Огуз Шимшек.

Он выразил желание побывать в городе Иреван: "Сегодня наше сердце с Западным Азербайджаном, с Иреваном. Я приехал на эту конференцию [в Нахчыван] из Игдыра. Между нами и городом Иреван - всего 40 километров. Но хочется, чтобы мы могли вместе с семьtй проводить праздничные каникулы в родном Иреване, гулять по его историческим памятникам, а также посетить Голубую мечеть и помолиться".