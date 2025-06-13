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Босния и Герцеговина экстрадировала в Азербайджан разыскиваемого гражданина

Босния и Герцеговина экстрадировала в Азербайджан разыскиваемого гражданина 16:56
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 17:25
Босния и Герцеговина экстрадировала в Азербайджан разыскиваемого гражданина

Босния и Герцеговина удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Мамедова Рамиля Рамиз оглу и Тахмазова Эльчина Байрам оглу.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

По информации ведомства, в связи с обоснованными подозрениями в совершении разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в отношении указанных лиц были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых. В связи с уклонением от следствия они были объявлены в международный розыск.

Рамиль Мамедов был экстрадирован в Азербайджан 12 июня в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Продолжаются необходимые мероприятия по доставке в Азербайджан Эльчина Тахмазова.

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Версия на азербайджанском языке Axtarışa verilən Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə ekstradisiya edilib

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