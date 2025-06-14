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Цена на азербайджанскую нефть превысила $77

Цена на азербайджанскую нефть превысила $77 Цена на азербайджанскую нефть превысила $77
Энергетика
14 июня 2025 г. 10:26
Цена на азербайджанскую нефть превысила $77

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $4,19 или 5,7% - до $77,64 .

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,19.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $4,19 или 5,8% - до $76,39 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 77 dolları ötüb

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