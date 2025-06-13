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Посол Польши вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Посол Польши вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Польши в Азербайджане Павла Радомского.
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 18:41
Посол Польши вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Польши в Азербайджане Павла Радомского.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Посол представил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Глава МИД Азербайджана поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность текущим уровнем политического диалога между Азербайджаном и Польшей. Отмечено, что взаимные визиты и контакты на высоком уровне создают прочную основу для дальнейшего развития наших отношений.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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