Посол Польши вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Польши в Азербайджане Павла Радомского.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Польши в Азербайджане Павла Радомского.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Посол представил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Глава МИД Азербайджана поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность текущим уровнем политического диалога между Азербайджаном и Польшей. Отмечено, что взаимные визиты и контакты на высоком уровне создают прочную основу для дальнейшего развития наших отношений.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.