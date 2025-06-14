Азербайджан содействует эвакуации из Ирана иностранных граждан через пункт пропуска в Астаре

Азербайджан содействует эвакуации из Ирана иностранных граждан через пункт пропуска в Астаре

Азербайджанская сторона создала необходимые условия для эвакуации граждан зарубежных стран из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара".

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Азербайджанская сторона создала необходимые условия для эвакуации граждан зарубежных стран из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара". Об этом передает корреспондент южного бюро Report . Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации. Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт "Астара". Подпишитесь на наш Telegram канал