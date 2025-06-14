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Азербайджан содействует эвакуации из Ирана иностранных граждан через пункт пропуска в Астаре

Азербайджан содействует эвакуации из Ирана иностранных граждан через пункт пропуска в Астаре Азербайджанская сторона создала необходимые условия для эвакуации граждан зарубежных стран из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара".
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 00:36
Азербайджан содействует эвакуации из Ирана иностранных граждан через пункт пропуска в Астаре

Азербайджанская сторона создала необходимые условия для эвакуации граждан зарубежных стран из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара".

Об этом передает корреспондент южного бюро Report.

Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации.

Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт "Астара".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xarici vətəndaşların öz ölkələrinə qayıtması üçün Astara məntəqəsindən keçmələrinə şərait yaradıb

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