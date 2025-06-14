Иордания и Ливан открыли воздушное пространство

Иордания вновь открыла воздушное пространство, закрытое на фоне напряженности между Ираном и Израилем

Иордания вновь открыла воздушное пространство, закрытое на фоне напряженности между Ираном и Израилем

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По решению согласно заявлению Комиссии гражданской авиации Иордании, воздушное пространство страны открылось в 07:30 по местному времени (04:30 по Гринвичу).

Представитель правительства Иордании Мохаммад аль-Момани подчеркнул, что страна не допустит нарушения своего воздушного пространства и не станет "полем битвы для какого-либо конфликта".

По информации турецких Telegram-каналов, свое воздушное пространство также открыл Ливан.