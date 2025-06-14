Командующий ВВС Израиля заявил об уничтожении инфраструктуры ЗРК в Тегеране минувшей ночью

Командующий ВВС Израиля заявил об уничтожении инфраструктуры ЗРК в Тегеране минувшей ночью

Командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что армия нанесла удары по десяткам целей в Тегеране минувшей ночью, поразив в том числе инфраструктуру зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщает Report, заявления Бара приводит армейская пресс-служба.

По его словам, целью было "ослабить возможности противовоздушной обороны Ирана".

"Мы провели серию точных ударов оперативного и национального значения, которые улучшили наше превосходство в воздухе и свободу действий в Иране. Впервые с начала войны, на расстоянии более 1500 км от территории Израиля, ВВС нанесли удары по оборонительным системам в районе Тегерана", - сказал он.