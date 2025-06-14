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Командующий ВВС Израиля заявил об уничтожении инфраструктуры ЗРК в Тегеране минувшей ночью

Командующий ВВС Израиля заявил об уничтожении инфраструктуры ЗРК в Тегеране минувшей ночью Командующий ВВС Израиля заявил об уничтожении инфраструктуры ЗРК в Тегеране минувшей ночью
Другие страны
14 июня 2025 г. 10:09
Командующий ВВС Израиля заявил об уничтожении инфраструктуры ЗРК в Тегеране минувшей ночью

Командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что армия нанесла удары по десяткам целей в Тегеране минувшей ночью, поразив в том числе инфраструктуру зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщает Report, заявления Бара приводит армейская пресс-служба.

По его словам, целью было "ослабить возможности противовоздушной обороны Ирана".

"Мы провели серию точных ударов оперативного и национального значения, которые улучшили наше превосходство в воздухе и свободу действий в Иране. Впервые с начала войны, на расстоянии более 1500 км от территории Израиля, ВВС нанесли удары по оборонительным системам в районе Тегерана", - сказал он.

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Версия на английском языке Israel's air force commander says air defense systems in Tehran were destroyed past night
Версия на азербайджанском языке İsrail Tehranda ZRK infrastrukturunun məhv edildiyini açıqlayıb

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