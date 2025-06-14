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Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжает удары по стратегическим целям в Ирана

Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжает удары по стратегическим целям в Ирана Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжает удары по стратегическим целям в Ирана
Другие страны
14 июня 2025 г. 09:36
Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжает удары по стратегическим целям в Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по стратегическим целям на территории Ирана.

Как передает Report со ссылкой на израильский канал 12, об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

"Наши силы продолжают атаковать Иран и наносить удары по стратегическим целям в соответствии с планом, нанося серьезный ущерб иранским возможностям и устраняя угрозы для Государства Израиль", - заявил он.

Министр также заявил, что власти Ирана "перешли красные линии", начав обстрел израильского тыла, и "заплатят за это высокую цену".

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Версия на английском языке Israel's defense minister сonfirms сontinued strikes on strategic targets in Iran
Версия на азербайджанском языке İsrail müdafiə naziri: İranda strateji hədəflərə zərbələr davam edir

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