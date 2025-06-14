Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера

Правительство Бразилии объявило об официальном присоединении Вьетнама в качестве страны-партнера БРИКС.

Правительство Бразилии объявило об официальном присоединении Вьетнама в качестве страны-партнера БРИКС.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД Бразилии.

"Вьетнам становится десятой страной-партнером БРИКС наряду с Беларусью, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Нигерией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Членами БРИКС являются Бразилия, России, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Категория стран-партнеров была учреждена на XVI саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.