Помощник президента: Утверждения о размещении этнических азербайджанцев в Иране в качестве агентов абсурдны

В последние дни в некоторых СМИ и соцсетях распространяется совершенно необоснованная и ложная информация об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

"В последнее время в некоторых СМИ и соцсетях распространяются совершенно необоснованные утверждения о якобы вербовке Азербайджаном этнических азербайджанцев в качестве агентов и внедрение их в Иране по поручению Израиля. Эти абсурдные и надуманные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и представляют собой преднамеренную дезинформацию. Мы категорически отвергаем подобные фейковые и беспочвенные обвинения", - написал он.