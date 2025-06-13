Помощник президента: Утверждения о размещении этнических азербайджанцев в Иране в качестве агентов абсурдны
Помощник президента: Утверждения о размещении этнических азербайджанцев в Иране в качестве агентов абсурдныВ последние дни в некоторых СМИ и соцсетях распространяется совершенно необоснованная и ложная информация об Азербайджане.
В последние дни в некоторых СМИ и соцсетях распространяется совершенно необоснованная и ложная информация об Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.
"В последнее время в некоторых СМИ и соцсетях распространяются совершенно необоснованные утверждения о якобы вербовке Азербайджаном этнических азербайджанцев в качестве агентов и внедрение их в Иране по поручению Израиля. Эти абсурдные и надуманные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и представляют собой преднамеренную дезинформацию. Мы категорически отвергаем подобные фейковые и беспочвенные обвинения", - написал он.
Certain media and social media accounts have recently circulated entirely unfounded and fabricated claims suggesting that as if Azerbaijan has recruited ethnic Azerbaijanis as agents and deployed them into Iran on behalf of Israel. These kinds of absurd and fantasy-driven… pic.twitter.com/QCNxgFNy1W