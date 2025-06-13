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Помощник президента: Утверждения о размещении этнических азербайджанцев в Иране в качестве агентов абсурдны

Помощник президента: Утверждения о размещении этнических азербайджанцев в Иране в качестве агентов абсурдны В последние дни в некоторых СМИ и соцсетях распространяется совершенно необоснованная и ложная информация об Азербайджане.
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 19:43
Помощник президента: Утверждения о размещении этнических азербайджанцев в Иране в качестве агентов абсурдны

В последние дни в некоторых СМИ и соцсетях распространяется совершенно необоснованная и ложная информация об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

"В последнее время в некоторых СМИ и соцсетях распространяются совершенно необоснованные утверждения о якобы вербовке Азербайджаном этнических азербайджанцев в качестве агентов и внедрение их в Иране по поручению Израиля. Эти абсурдные и надуманные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и представляют собой преднамеренную дезинформацию. Мы категорически отвергаем подобные фейковые и беспочвенные обвинения", - написал он.

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Версия на английском языке Presidential aide: Claims of ethnic Azerbaijanis being deployed in Iran as agents are absurd
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Etnik azərbaycanlıların İrana agent kimi yerləşdirilməsi iddiaları absurddur

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