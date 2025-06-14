Число жертв ракетных ударов Ирана по Израилю увеличилось до 4, пострадавших - до 70 человек

Как минимум четыре человека погибли и еще 70 получили ранения в результате ответных ракетных атак Ирана на Израиль.

Как минимум четыре человека погибли и еще 70 получили ранения в результате ответных ракетных атак Ирана на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на службу скорой помощи.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 63 пострадавших от ракетных ударов Ирана по Израилю.

После сообщений о пожарах, вызванных ударами, пожарные команды были направлены в Тель-Авив и Рамат-Ган.

Тель-Авиву нанесен серьезный ущерб. В Рамат-Гане имеются поврежденные здания, в которых из-за пожара оказались заблокированы люди.