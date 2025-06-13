В Тбилиси обсудили экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с новым председателем парламентского Комитета по экономике и экономической политике этой страны Шотой Берекашвили.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с новым председателем парламентского Комитета по экономике и экономической политике этой страны Шотой Берекашвили.

Как передает грузинское бюро Report , об этом сообщили в азербайджанской дипмиссии.

Посол Ф.Гулиев поздравил Ш.Берекашвили с назначением на должность председателя комитета и пожелал ему успехов в будущей деятельности. Дипломат отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией в последние годы еще больше углубились в сфере экономического сотрудничества, и предоставил информацию об основных проектах и перспективных инициативах в этом направлении.

На встрече была особо подчеркнута возрастающая роль Азербайджана в энергетической безопасности Европейского Союза и укрепляющаяся позиция Грузии как транзитной страны. Было отмечено, что эти факторы еще больше укрепляют позиции обеих стран как стратегических акторов в регионе Южного Кавказа.

Ш. Берекашвили, в свою очередь, приветствуя посла, отметил, что тесное экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией повышает региональное и глобальное значение обеих стран. Он выделил энергетику, транспорт, информационные технологии, образование, строительство и туризм как приоритетные направления сотрудничества и обратил внимание на наличие новых возможностей в Грузии для компаний с азербайджанским капиталом в этих сферах.

Стороны также выразили удовлетворение растущими контактами между парламентами Азербайджана и Грузии, вкладом двусторонних проектов в развитие региона. Было отмечено, что стратегические партнерские отношения служат благополучию не только двух стран, но и всего Южного Кавказа.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.