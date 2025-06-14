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Дорожная полиция обратилась к родителям выпускников в связи с "Последним звонком"

Дорожная полиция обратилась к родителям выпускников в связи с "Последним звонком" 09^53 Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к родителям выпускников в связи с "Последним звонком".
Происшествия
14 июня 2025 г. 10:09
Дорожная полиция обратилась к родителям выпускников в связи с Последним звонком

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к родителям выпускников в связи с "Последним звонком".

Об этом сообщили Report в дорожной полиции.

Отмечается, что в связи с проводимыми сегодня в школах мероприятиями по случаю "Последнего звонка" сотрудники дорожной полиции по всей стране переведены на усиленный режим службы. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности участников дорожного движения.

"К сожалению, опыт предыдущих лет показывает, что иногда выпускники в день "Последнего звонка" садятся за руль автомобилей, принадлежащих членам семьи, создавая опасность как для себя, так и для других. Такие случаи являются не только нарушением закона, но и серьезным риском для жизни и здоровья. В этой связи еще раз напоминаем родителям и выпускникам, что управление транспортными средствами лицами, имеющими право на вождение, является требованием законодательства, и соблюдение этого правила - как юридическая, так и моральная ответственность каждого".

Главное управление дорожной полиции еще раз напоминает, что управление транспортным средством лицом, не имеющим права на вождение, влечет за собой административную ответственность.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi “Son zəng”lə bağlı xəbardarlıq edib

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