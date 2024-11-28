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Глава МИД Финляндии: Южный Кавказ станет приоритетом во время председательства в ОБСЕ

Глава МИД Финляндии: Южный Кавказ станет приоритетом во время председательства в ОБСЕ Южный Кавказ станет приоритетом для Финляндии во время председательства страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В регионе
28 ноября 2024 г. 16:27
Глава МИД Финляндии: Южный Кавказ станет приоритетом во время председательства в ОБСЕ

Южный Кавказ станет приоритетом для Финляндии во время председательства страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня у меня была возможность приветствовать моего армянского коллегу Арарата Мирзояна в Хельсинки. Мы подчеркнули решимость в установлении более тесных отношений Армения-ЕС и приверженность демократическим реформам. Южный Кавказ будет приоритетом во время нашего председательства в ОБСЕ. Конструктивные дискуссии будут продолжены", - написала глава МИД.

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Версия на английском языке Finnish FM: South Caucasus to be priority during OSCE chairmanship

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