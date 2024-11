Глава МИД Финляндии: Южный Кавказ станет приоритетом во время председательства в ОБСЕ

Южный Кавказ станет приоритетом для Финляндии во время председательства страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня у меня была возможность приветствовать моего армянского коллегу Арарата Мирзояна в Хельсинки. Мы подчеркнули решимость в установлении более тесных отношений Армения-ЕС и приверженность демократическим реформам. Южный Кавказ будет приоритетом во время нашего председательства в ОБСЕ. Конструктивные дискуссии будут продолжены", - написала глава МИД.