Турпоток из Израиля в Азербайджан в мае вырос на 98%

В мае этого года Азербайджан посетили 244 079 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 2% больше по сравнению с маем прошлого года.

В мае этого года Азербайджан посетили 244 079 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 2% больше по сравнению с маем прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госагентства по туризму.

Больше всего туристов приехало из России - 62 809 человек, что на 9% меньше, чем годом ранее. На втором месте - Турция с 41 299 туристами (+10%), на третьем - Индия с 23 326 туристами (снижение на 21%).

Среди других стран отмечен значительный рост числа туристов из Израиля (6 452 человека, +98%), Саудовской Аравии (10 090 человек, +54%), Южной Кореи (3 776 человек, +31%), Казахстана (8 934 человека, +29%), Китая (5 821 человек, +23%) и Пакистана (6 747 человек, +17%).