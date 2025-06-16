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Роман Скляр: Казахстан приглашает компании из Китая к освоению месторождений РЗМ

Роман Скляр: Казахстан приглашает компании из Китая к освоению месторождений РЗМ Астана рассчитывает на участие китайских компаний в освоении месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) в Казахстане.
В регионе
16 июня 2025 г. 10:31
Роман Скляр: Казахстан приглашает компании из Китая к освоению месторождений РЗМ

Астана рассчитывает на участие китайских компаний в освоении месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) в Казахстане.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, выступая в понедельник на открытии второго Индустриально-инвестиционного "Китай – Центральная Азия".

По его словам, в недрах Казахстана имеется около пяти тысяч неразведанных месторождений различных полезных ископаемых.

"Казахстан держит курс на двух основных направлениях: производство жаропрочных никелевых сплавов и батарейных материалов. Редкоземельные металлы – это фактически вторая нефть. В этой сфере Казахстан придерживается прагматичной формулы "инвестиции и технологии в обмен на сырье". Рассчитываем на обмен опытом и реализацию конкретных проектов в этой сфере с китайскими компаниями", - сказал Роман Скляр.

Он пообещал китайским инвесторам доступ к ресурсам, инфраструктуре и экспортную поддержку.

По его словам, сегодня в рамках форума с правительством Китая будет подписано обновленное соглашение "О поощрении и взаимной защите инвестиций".

"Этот документ создаст еще более благоприятные условия для работы китайских инвесторов в нашей стране. Льготы и преференции включают освобождение от налогов, таможенных пошлин, выдачу грантов, решение инфраструктурных вопросов", - подчеркнул чиновник.

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Версия на английском языке Roman Sklyar: Kazakhstan invites Chinese companies to develop rare earth metal deposits

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