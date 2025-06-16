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СМИ: Страны ЕС планируют отказаться от импорта российского урана к 2030 году

СМИ: Страны ЕС планируют отказаться от импорта российского урана к 2030 году Европейская комиссия (ЕК) планирует полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России к 2030 году.
Энергетика
16 июня 2025 г. 10:07
СМИ: Страны ЕС планируют отказаться от импорта российского урана к 2030 году

Европейская комиссия (ЕК) планирует полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, для реорганизации цепочек поставок топлива для атомных станций необходимы инвестиции в размере €241 млрд. Уже сейчас страны сообщества закупают уран в Казахстане, Канаде и Нигере. Однако политическая нестабильность в африканской стране, которая находится на седьмом месте по добыче урана в мире, делает дороже конечный продукт, что невыгодно Евросоюзу.

Второй проблемой ЕС остается переработка отработанного атомного топлива. По словам неназванных источников, в сообществе необходимо создать систему по утилизации отходов. Однако сейчас инвестиции в эту отрасль выглядят "запаздывающими".

Все эти инициативы возникли на фоне возросшего интереса ЕС к атомной энергетике. Сейчас в сообществе функционирует 101 атомный реактор, 19 из них - советские реакторы серии ВВЭР.

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Версия на английском языке EU countries plan to stop importing Russian uranium by 2030

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