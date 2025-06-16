КМГ и CITIC договорились о сотрудничестве по проектам в Казахстане

Китайская CITIC примет участие в проектах по геологоразведке и поиску новых нефтяных месторождений в Казахстане.

Китайская CITIC примет участие в проектах по геологоразведке и поиску новых нефтяных месторождений в Казахстане.

Как сообщает казахстанское бюро Report, сегодня в рамках второго форума индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия — Китай" председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и председатель совета директоров CITIC Group Си Гохуа подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя компаниями.

"Документ предусматривает сотрудничество в области разведки и разработки месторождений нефти и газа, проведения геологических исследований перспективных участков недр на территории Казахстана",- говорится в сообщении казахстанской компании.