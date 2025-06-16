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КМГ и CITIC договорились о сотрудничестве по проектам в Казахстане

КМГ и CITIC договорились о сотрудничестве по проектам в Казахстане Китайская CITIC примет участие в проектах по геологоразведке и поиску новых нефтяных месторождений в Казахстане.
Энергетика
16 июня 2025 г. 09:35
КМГ и CITIC договорились о сотрудничестве по проектам в Казахстане

Китайская CITIC примет участие в проектах по геологоразведке и поиску новых нефтяных месторождений в Казахстане.

Как сообщает казахстанское бюро Report, сегодня в рамках второго форума индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия — Китай" председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и председатель совета директоров CITIC Group Си Гохуа подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя компаниями.

"Документ предусматривает сотрудничество в области разведки и разработки месторождений нефти и газа, проведения геологических исследований перспективных участков недр на территории Казахстана",- говорится в сообщении казахстанской компании.

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Версия на английском языке KMG, CITIC agree to cooperate on projects in Kazakhstan

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