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Совокупная чистая прибыль 12 инвесткомпаний Азербайджана сократилась почти на 16%

Совокупная чистая прибыль 12 инвесткомпаний Азербайджана сократилась почти на 16% Совокупная чистая прибыль 12 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2024 году составила 7,11 млн манатов.
Финансы
16 июня 2025 г. 10:31
Совокупная чистая прибыль 12 инвесткомпаний Азербайджана сократилась почти на 16%

Совокупная чистая прибыль 12 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2024 году составила 7,11 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 15,5% меньше по сравнению с 2023 годом.

Инвесткомпании CFI Financial, Troni и Xalq Kapital завершили прошлый год с убытком. Убыток Troni увеличился, тогда как CFI Financial и Xalq Kapital - еще в 2023 году имели прибыль, но уже в 2024 году получили убыток.

В прошлом году прибыль инвесткомпаний до налогообложения составила 9,127 млн манатов, что на 14,8% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году совокупные выплаты по налогу на прибыль инвесткомпаний составили 2,014 млн манатов, что на 12,6% меньше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Total net profit of 12 Azerbaijani investment companies down by 16%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 12 investisiya şirkətinin məcmu xalis mənfəəti 16 %-ə yaxın azalıb

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