Совокупная чистая прибыль 12 инвесткомпаний Азербайджана сократилась почти на 16%

Совокупная чистая прибыль 12 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2024 году составила 7,11 млн манатов.

Совокупная чистая прибыль 12 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2024 году составила 7,11 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 15,5% меньше по сравнению с 2023 годом.

Инвесткомпании CFI Financial, Troni и Xalq Kapital завершили прошлый год с убытком. Убыток Troni увеличился, тогда как CFI Financial и Xalq Kapital - еще в 2023 году имели прибыль, но уже в 2024 году получили убыток.

В прошлом году прибыль инвесткомпаний до налогообложения составила 9,127 млн манатов, что на 14,8% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году совокупные выплаты по налогу на прибыль инвесткомпаний составили 2,014 млн манатов, что на 12,6% меньше, чем годом ранее.