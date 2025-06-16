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По реке Талачай в Загатале сошел сель

По реке Талачай в Загатале сошел сель В результате проливных дождей в реке Талачай, протекающей по территории Загатальского района, наблюдается сель.
Экология
16 июня 2025 г. 09:46
По реке Талачай в Загатале сошел сель

В результате проливных дождей в реке Талачай, протекающей по территории Загатальского района, наблюдается сель.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

По данным автоматических гидрологических станций на 09:00, в ряде рек зафиксировано повышение уровня воды. В частности, уровень воды в реке Катехчай, протекающей по территории Большого Кавказа, увеличился на 23 см, в протекающей по территории Карабаха и Восточного Зангезура реке Забухчай-Бозлу - на 9 см.

На трансграничной реке Кура в районе Гырагкесемен уровень воды вырос на 17 см, расход воды составил 321 м³/с, что соответствует 54% нормы. На реке Ганых в районе Джалайыр зафиксировано повышение на 32 см, при этом расход воды составил 172 м³/с, что превышает норму на 2%.

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Версия на азербайджанском языке Talaçaydan sel keçir

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