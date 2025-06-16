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Совокупные активы 12 инвесткомпаний Азербайджана увеличились в 2024 году почти на 32%

Совокупные активы 12 инвесткомпаний Азербайджана увеличились в 2024 году почти на 32% Совокупные активы 12 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января текущего года составили 236,267 млн манатов.
Финансы
16 июня 2025 г. 10:29
Совокупные активы 12 инвесткомпаний Азербайджана увеличились в 2024 году почти на 32%

Совокупные активы 12 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января 2025 года составили 236,267 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 31,5% больше, чем на 1 января 2024 года.

В 2024 году 8 компаний увеличили свои активы, тогда как 4 - сократили.

Совокупные обязательства инвестиционных компаний за отчетный год выросли на 37,6% - до 182,751 млн манатов. При этом 9 компаний увеличили свои обязательства, а 3 - сократили.

В 2024 году совокупный балансовый капитал инвестиционных компаний увеличился на 14,3% - до 53,515 млн манатов, а совокупный уставный капитал - на 20,9%, до 21,593 млн манатов. 8 участников рынка увеличили балансовый капитал, а 4 - уставный.

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Версия на английском языке Total assets of 12 Azerbaijani investment companies up by 32% in 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 12 investisiya şirkətinin məcmu aktivləri 32 %-ə yaxın artıb

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