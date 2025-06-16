Роман Скляр: Объем торговли Центральной Азии с Китаем достиг $95 млрд

Объем торговли Центральной Азии с Китаем достиг $95 млрд, из которых половина приходится на Казахстан.

Объем торговли стран Центральной Азии с Китаем достиг $95 млрд в 2024 году, из них половина приходится на Казахстан.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, выступая в понедельник на открытии второго Индустриально-инвестиционного "Китай – Центральная Азия в преддверии второго саммита глав государств "Центральная Азия – Китай".

"Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Казахстана и стран Центральной Азии. В прошлом году объем торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем достиг $95 млрд, из которых почти половина приходится на Казахстан. Так, двусторонний товарооборот достиг исторической отметки в $44 млрд", - сказал Скляр.

По его словам, объем китайских капиталовложений в экономики стран региона превысил $40 млрд.

"На рынках стран Центральной Азии работают около 10 тысяч компаний с участием китайского капитала. Только в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 проекта на общую сумму около $66,4 млрд", - добавил он.

Вице-премьер считает, что реализация транснациональных проектов с участием китайских инвесторов, несомненно, способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона.

"Сегодня в Казахстане, как и в других государствах Центральной Азии, проводятся масштабные экономические преобразования, которые открывают новые возможности для взаимовыгодной кооперации с партнерами. Правительство Казахстана нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела с участием китайских инвесторов", - отметил Скляр.