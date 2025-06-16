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Минобороны Израиля может нанести удары по гражданским объектам в Тегеране в ответ на атаки на израильские города

Минобороны Израиля может нанести удары по гражданским объектам в Тегеране в ответ на атаки на израильские города Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ударами по гражданским целям в Тегеране в ответ на удары иранскими военными по жилым районам израильских городов.
Другие страны
16 июня 2025 г. 10:24
Минобороны Израиля может нанести удары по гражданским объектам в Тегеране в ответ на атаки на израильские города

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ударами по гражданским целям в Тегеране в ответ на удары иранскими военными по жилым районам израильских городов.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что с 13 июня в результате ударов по гражданским объектам Израиля погибли по меньшей мере 21 человек и еще более 100 были ранены.

"Жители Тегерана заплатят за это, и очень скоро", - заявил Кац.

Израильские СМИ отмечают, что это первый случай, когда политическая фигура в Израиля напрямую делает подобные угрозы с целью вынудить гражданские лица в Иране покинуть свои дома, чтобы создать рычаг давления на иранские власти.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: Tehrandakı mülki obyektlərə zərbələr endirilə bilər
Версия на английском языке Israel vows response: Tehran civilians could face retaliatory strikes

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