Минобороны Израиля может нанести удары по гражданским объектам в Тегеране в ответ на атаки на израильские города

Минобороны Израиля может нанести удары по гражданским объектам в Тегеране в ответ на атаки на израильские города

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ударами по гражданским целям в Тегеране в ответ на удары иранскими военными по жилым районам израильских городов.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ударами по гражданским целям в Тегеране в ответ на удары иранскими военными по жилым районам израильских городов. Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ. Отмечается, что с 13 июня в результате ударов по гражданским объектам Израиля погибли по меньшей мере 21 человек и еще более 100 были ранены. "Жители Тегерана заплатят за это, и очень скоро", - заявил Кац. Израильские СМИ отмечают, что это первый случай, когда политическая фигура в Израиля напрямую делает подобные угрозы с целью вынудить гражданские лица в Иране покинуть свои дома, чтобы создать рычаг давления на иранские власти. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: Tehrandakı mülki obyektlərə zərbələr endirilə bilər