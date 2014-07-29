Госдепатамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в странах мира

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о религиозных свободах в странах мира. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента США, в докладе отражена ситуация со свободой религии в 200 странах.

Как отмечается в докладе, конституция Азербайджана предусматривает свободу вероисповедания, "многие религиозные группы мало сталкиваются или не сталкиваются вовсе с вмешательством со стороны государства". Однако отмечается, что правительство продолжает ограничивать импорт некоторой религиозной литературы.

Согласно статистике, представленной в докладе, 96 процентов 9,6-миллионного населения страны составляют мусульмане, из которых примерно 65 процентов являются шииты и 35 процентов суннитов. В группу, которая в совокупности составляет оставшиеся 4 процента населения, входят члены Русской Православной и Армянской Апостольской Церквей, адвентистов седьмого дня, и другие христиане, евреи, молокане, бахаиты, и неверующие.

В докладе отмечается, что "правительство не осуществляет контроль над Нагорно-Карабахским регионом. При этом религиозные группы и НПО, включая Свидетелей Иеговы и Форум 18, сообщали, что столкнулись с некоторыми ограничениями и злоупотреблениями в Нагорном Карабахе".

Согласно данным доклада, наиболее репрессивной страной в мире из-за запрета религиозных организаций и наказание за участие в любых несанкционированных религиозных мероприятиях является Северная Корея. Такие страны, как Иран, Саудовская Аравия и Судан в 2013 году "ввели серьезные ограничения на членов религиозных групп, которые не соответствуют утвержденным государством религиям". Сообщается, что в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Китае и на Кубе, "религиозная деятельность может осуществляться только если явно санкционируется государством."