Профильный комитет Сената США утвердил военную помощь Киеву на $500 млн

В целом комитет по делам ВС верхней палаты утвердил выделение на военные нужды США в будущем году $924,7 млрд.

Комитет по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США утвердил ассигнования в размере $500 млн на оказание военной помощи Украине по 2028 год. Пункт соответствующего содержания внесен в одобренный этим комитетом проект американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в справочных документах, обнародованных комитетом.

Отмечается, что принятые им решения "продлевают срок действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширяют финансирование [этой программы] до уровня $500 млн".

Предлагаемый комитетом военный бюджет провозглашает в качестве "политики Соединенных Штатов оказание помощи Украине в обеспечении вызывающего доверие потенциала обороны и сдерживания, а также укрепление сотрудничества с Украиной в сфере обороны и безопасности в целях строительства Вооруженных сил Украины, способных защищать Украину и сдерживать агрессию в будущем".

В целом комитет по делам ВС верхней палаты утвердил выделение на военные нужды США в будущем году $924,7 млрд.