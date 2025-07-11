В Париже почтили память азербайджанских журналистов, погибших в Карабахских войнах

В столице Франции Париже почтили память азербайджанских журналистов, погибших в Первой и Второй Карабахских войнах.

В столице Франции Париже почтили память азербайджанских журналистов, погибших в Первой и Второй Карабахских войнах.

Как сообщает местное бюро Report , в Азербайджанском культурном центре во французской столице была организована фотовыставка, посвященная памяти журналистов, погибших в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Мероприятие было реализовано при поддержке азербайджанского посольства во Франции.

Советник дипмиссии Нигяр Гусейнова рассказала о территориальных претензиях и этапах необъявленной войны, начатой Арменией против Азербайджана с конца 1980-х годов.

Дипломат особо отметила борьбу представителей прессы, которые ценой своих жизней освещали правду на фоне горьких реалий конфликта. Она почтила память Салатын Аскеровой, первой журналистки, ставшей шехидом в 1991 году, а также известных журналистов Османа Мирзаева, Алы Мустафаева и Фахреддина Шахбазова, погибших в том же году в катастрофе с вертолетом в Карабахе. Также она рассказала об исторических заслугах Чингиза Мустафаева, погибшего во время съемок в Агдаме в 1992 году и донесшего до мира ужасы Ходжалинского геноцида.

Н. Гусейнова подчеркнула, что и в современную эпоху журналисты сталкиваются с минной опасностью, напомнив о трагической гибели Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова, погибших в результате взрыва мины в Кяльбаджарском районе в 2021 году. Дипломат добавила, что международное гуманитарное право, в частности I Дополнительный протокол Женевской конвенции, признает журналистов в условиях войны как гражданских лиц и устанавливает их защиту как юридическое обязательство.

Генеральный исполнительный директор газеты Lagazetteaz.fr и основатель портала Musulmansenfrance Жан Мишель Брен коснулся трудностей, с которыми столкнулись французские журналисты при распространении во Франции репортажей, подготовленных во время Второй Карабахской войны. Он отметил, что эти репортажи удалялись, их распространение запрещалось, а иногда создавались препятствия для поездок самих журналистов в регион.

Брен добавил, что сегодня основателями многих журналистских школ, действующих во Франции, являются французы армянского происхождения, и именно они имеют серьезное влияние на СМИ в стране. Они предпринимают шаги, негативно влияющие на свободу прессы, создавая препятствия для свободного и объективного потока информации. Он подчеркнул, что эта ситуация вызывает глубокое сожаление.