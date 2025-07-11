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Хакан Фидан: Сегодня сделан очень важный шаг к цели "Турция без террора"

Хакан Фидан: Сегодня сделан очень важный шаг к цели "Турция без террора" Сегодня был сделан очень важный и обнадеживающий шаг на пути к достижению цели "Турция без террора".
В регионе
11 июля 2025 г. 20:35
Хакан Фидан: Сегодня сделан очень важный шаг к цели Турция без террора

Сегодня был сделан очень важный и обнадеживающий шаг на пути к достижению цели "Турция без террора".

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети Х.

По его словам, турецкий народ хочет, чтобы этот позитивный результат перерос в процесс, который обеспечит окончательное искоренение терроризма.

"Наш президент вместе с лидером ПНД Девлетом Бахчели продемонстрировал историческое лидерство, проявив твердую и решительную волю. Я поздравляю всех государственных деятелей, которые прилагают усилия для реализации этой воли. Мы будем сохранять бдительность до тех пор, пока СCK (Союз сообществ Курдистана — ред.) со всеми своими структурами и элементами не перестанет представлять угрозу для нашей страны, нашего народа и нашего региона", - подчеркнул Хакан Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Terrorsuz Türkiyə" hədəfi istiqamətində bu gün çox mühüm addım atıldı

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