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Грузинский министр рассказала о встречах, проведенных в Азербайджане

Грузинский министр рассказала о встречах, проведенных в Азербайджане Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в рамках визита в Азербайджан обсудила углубление экономических связей с президентом Ильхамом Алиевым и членами правительства.
Инфраструктура
11 июля 2025 г. 22:29
Грузинский министр рассказала о встречах, проведенных в Азербайджане

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в рамках визита в Азербайджан обсудила углубление экономических связей с президентом Ильхамом Алиевым и членами правительства.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на грузинское ведомство, в ходе встречи с азербайджанским лидером были проведены подробные обсуждения динамики экономического развития в Грузии и политики, реализуемой правительством этой страны в различных сферах, особенно крупных проектов в энергетическом секторе.

"Мы предоставили президенту Азербайджана подробную информацию о реформах, проводимых в различных сферах экономики нашей страны, особенно о крупных проектах, планируемых в энергетическом секторе. Встреча прошла очень продуктивно. Мы обсудили углубление сотрудничества в таких областях, как торговля, транспорт, туризм, логистика", - заявила М. Квиришвили.

По ее словам, на встрече также было уделено внимание важности мира и стабильности в регионе.

В рамках визита М. Квривишвили провела встречи с министрами экономики, энергетики, а также цифрового развития и транспорта Азербайджана. Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы будущего развития экономического сотрудничества между двумя странами, включая крупномасштабные совместные проекты.

Грузинский министр также особо отметила инициативу по восстановлению железнодорожных пассажирских перевозок между Грузией и Азербайджаном. Она отметила, что этот шаг положительно повлияет на дальнейшее укрепление связей между странами и развитие туризма, а также экономическое развитие Грузии.

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