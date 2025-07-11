Состоялся Открытый чемпионат Баку по гребле

Управление молодежи и спорта Баку совместно с Федерацией гребли на байдарках и каноэ Азербайджана провели открытый чемпионат Баку среди юношей и молодежи.
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Согласно регламенту, участники турнира соревновались на дистанции 500 метров в гребле на байдарках как в одиночных, так и в двухместных лодках, а в гребле на каноэ и академической гребле - в одиночных лодках. Победители открытого чемпионата Баку, запомнившегося напряженными и интересными моментами, были награждены дипломами и медалями.
Отметим, что целью проведения открытого чемпионата Баку и подобных внутренних соревнований является проверка уровня подготовки спортсменов, а также привлечение отобранных среди них гребцов в состав молодежной сборной команды.
Технические результаты соревнований:
|САХИБ АЙЮБЗАДЕ
|2009
|МИНГЯЧЕВИР
|1.43.27
|3
|НУРАН РАГИМЛИ
|2009
|28. C1 500м парни ФИНАЛ (2009-2010)
|Старт: 15:30
|Линия
|Имя, фамилия
|Год рождения
|Город
|Время
|Место
|ГУСЕЙН САМЕДЛИ
|2009
|МИНГЯЧЕВИР
|1.56.52
|1
|ФАХРИ САДЫГЛЫ
|2010
|МИНГЯЧЕВИР
|2.42.06
|2
|РУСТАМ АСКЕРОВ
|2011
|МИНГЯЧЕВИР
|2.50.66
|3
|29. K2 500м парни ФИНАЛ (2011-2012)
|Старт: 15:35
|Линия
|Имя, фамилия
|Год рождения
|Город
|Время
|Место
|МУСТАФА ВЕЛИЗАДЕ
|2011
|МИНГЯЧЕВИР
|1.43.06
|1
|ЭЛЬМИР ТАРВЕРДИЕВ
|2011
|АЗИЗ АХМЕДЛИ
|2011
|МИНГЯЧЕВИР
|1.49.32
|2
|САНАН ДЖАФАРЗАДЕ
|2011
|ТАИР МОВСУМОВ
|2011
|МИНГЯЧЕВИР
|2.02.69
|3
|КЯМАЛ ТАГИЕВ
|2011