Состоялся Открытый чемпионат Баку по гребле

Управление молодежи и спорта Баку совместно с Федерацией гребли на байдарках и каноэ Азербайджана провели открытый чемпионат Баку среди юношей и молодежи.

Управление молодежи и спорта Баку совместно с Федерацией гребли на байдарках и каноэ Азербайджана провели открытый чемпионат Баку среди юношей и молодежи.

Как сообщает Report , в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

Согласно регламенту, участники турнира соревновались на дистанции 500 метров в гребле на байдарках как в одиночных, так и в двухместных лодках, а в гребле на каноэ и академической гребле - в одиночных лодках. Победители открытого чемпионата Баку, запомнившегося напряженными и интересными моментами, были награждены дипломами и медалями.

Отметим, что целью проведения открытого чемпионата Баку и подобных внутренних соревнований является проверка уровня подготовки спортсменов, а также привлечение отобранных среди них гребцов в состав молодежной сборной команды.

Технические результаты соревнований: