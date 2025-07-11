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Состоялся Открытый чемпионат Баку по гребле

Состоялся Открытый чемпионат Баку по гребле Управление молодежи и спорта Баку совместно с Федерацией гребли на байдарках и каноэ Азербайджана провели открытый чемпионат Баку среди юношей и молодежи.
Индивидуальные
11 июля 2025 г. 22:43
Состоялся Открытый чемпионат Баку по гребле

Управление молодежи и спорта Баку совместно с Федерацией гребли на байдарках и каноэ Азербайджана провели открытый чемпионат Баку среди юношей и молодежи.

Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

Согласно регламенту, участники турнира соревновались на дистанции 500 метров в гребле на байдарках как в одиночных, так и в двухместных лодках, а в гребле на каноэ и академической гребле - в одиночных лодках. Победители открытого чемпионата Баку, запомнившегося напряженными и интересными моментами, были награждены дипломами и медалями.

Отметим, что целью проведения открытого чемпионата Баку и подобных внутренних соревнований является проверка уровня подготовки спортсменов, а также привлечение отобранных среди них гребцов в состав молодежной сборной команды.

Технические результаты соревнований:

САХИБ АЙЮБЗАДЕ 2009 МИНГЯЧЕВИР 1.43.27 3
НУРАН РАГИМЛИ 2009
28. C1 500м парни ФИНАЛ (2009-2010)
Старт: 15:30
Линия Имя, фамилия Год рождения Город Время Место
ГУСЕЙН САМЕДЛИ 2009 МИНГЯЧЕВИР 1.56.52 1
ФАХРИ САДЫГЛЫ 2010 МИНГЯЧЕВИР 2.42.06 2
РУСТАМ АСКЕРОВ 2011 МИНГЯЧЕВИР 2.50.66 3
29. K2 500м парни ФИНАЛ (2011-2012)
Старт: 15:35
Линия Имя, фамилия Год рождения Город Время Место
МУСТАФА ВЕЛИЗАДЕ 2011 МИНГЯЧЕВИР 1.43.06 1
ЭЛЬМИР ТАРВЕРДИЕВ 2011
АЗИЗ АХМЕДЛИ 2011 МИНГЯЧЕВИР 1.49.32 2
САНАН ДЖАФАРЗАДЕ 2011
ТАИР МОВСУМОВ 2011 МИНГЯЧЕВИР 2.02.69 3
КЯМАЛ ТАГИЕВ 2011
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Версия на азербайджанском языке ФотоAvarçəkmə üzrə açıq Bakı çempionatı keçirilib 

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